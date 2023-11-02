Живущий в Дубае Милохин раскрыл свой заработок

Милохин заявил, что зарабатывает около 700 тысяч рублей в месяц

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, заявил, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Свой заработок он раскрыл в интервью для канала «100балльный репетитор», доступном на YouTube.

«В месяц тысяч 700 рублей есть. Вот так. То есть поесть мне хватает», — заявил тиктокер. Он подчеркнул, что его заработок не стабилен. Милохин также отметил, что, работая в России, зарабатывал в три раза больше.

Блогер заявил, что снижение доходов сказывается на нем скорее положительно. «Все легендарное начинается с нуля. (...) Сейчас мотивации намного больше, потому что у меня нет ничего, я все потерял», — заключил Милохин.

Ранее Милохин рассказал о сложностях работы в Дубае. Он заявил, что снимать видео в городе «очень дорого и муторно».

В начале сентября стало известно, что Милохин прилетел из Дубая в Москву. Через несколько дней глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны с просьбой призвать тиктокера в армию. На фоне слухов о своем призыве Милохин улетел обратно в ОАЭ.