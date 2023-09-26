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19:48, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин пожаловался на сложности работы в Дубае

Милохин словами «дорого и муторно» описал сложности со съемкой видео в Дубае

Фото: Дмитрий Рогулин / Globallookpress.com

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что в Дубае, где он сейчас живет, ему намного сложнее организовывать съемки видео, чем в России. Сложности с работой, с которыми он столкнулся в ОАЭ, Милохин описал в интервью проекту «Мадонна Мур». Видео доступно на YouTube.

Тиктокер отметил, что решил снимать видео для YouTube. Однако, по словам блогера, создавать ролики ему удается нечасто, поскольку в Дубае с этим возникают дополнительные трудности.

«В России я могу спокойно уехать куда-то в лес, придумать там какие-то костры, палатки с чуваками, снять все. У меня даже есть друзья, которые бесплатно меня снимут. Но в Дубае нужно прямо договариваться о съемке, нужно искать всех этих операторов, свет, это все очень дорого и муторно», — пожаловался Милохин.

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Ранее сообщалось, что тиктокер в том же интервью раскрыл подробности срочного вылета из Москвы в Дубай на фоне призывов отправить его в армию. Милохин признался, что покинул страну, так как сильно испугался. Кроме того, по словам блогера, уехать из России ему посоветовали знакомые.

О том, что Милохин вернулся в Москву из Дубая, стало известно 8 сентября. Спустя несколько дней глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию. Вскоре после этого руководитель ЛБИ сообщила, что тиктокер вылетел из России.

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    Маргарита Щигарева
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