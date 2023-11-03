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23:29, 3 ноября 2023Мир

Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Бригады «Аль-Кассам» заявили об обстреле Тель-Авива в ответ на действия Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters

Боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС обстреляло ракетами Тель-Авив в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бригады «Аль-Кассам» произвели ракетный залп по Тель-Авиву «в ответ на резню, устроенную сионистами в отношении гражданского населения».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила здание школы в секторе Газа, в которой находился приют для беженцев. Жертвами удара по школе Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави стали десятки человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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