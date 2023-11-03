Израиль разбомбил приют ООН для беженцев в Газе

WAFA: Армия Израиля разбомбила приют беженцев в Газе, погибли десятки человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила здание школы в секторе Газа, в которой находился приют для беженцев. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

В результате удара по созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) школе Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави на севере Газы погибли десятки человек. При этом утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

Ранее 3 ноября ЦАХАЛ атаковал больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа. Беспилотник нанес удар во время выезда нескольких машин скорой помощи из больницы. Министерство здравоохранения Газы еще не предоставило данных о потерях среди гражданского населения.

Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что ЦАХАЛ продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается», — подчеркнул он.

