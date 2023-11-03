Издателя «Медиазоны» Верзилова приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) к 8,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Верзилова признали виновным в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти») УК РФ. Ему также запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.
Ранее прокурор запросил для фигуранта девять лет колонии. Основанием для возбуждения дела стали посты Верзилова о событиях в Буче.
9 января издателя объявили в международный розыск из-за сокрытия им гражданства Канады, а 27 марта — заочно арестовали по делу о фейках.