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09:57, 3 ноября 2023Силовые структуры

Издателя «Медиазоны» Верзилова приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

В Москве суд приговорил издателя «Медиазоны» Верзилова к 8,5 года за фейки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) к 8,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Верзилова признали виновным в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти») УК РФ. Ему также запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Ранее прокурор запросил для фигуранта девять лет колонии. Основанием для возбуждения дела стали посты Верзилова о событиях в Буче.

9 января издателя объявили в международный розыск из-за сокрытия им гражданства Канады, а 27 марта — заочно арестовали по делу о фейках.

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