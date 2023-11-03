Кремль прокомментировал слова Медведева о прямом столкновении Польши с Россией

Песков: Медведев привел гипотетический сценарий конфликта России с Польшей

Мнение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил о возможном прямом столкновении Польши с Белоруссией и Россией, является гипотетическим сценарием развития событий, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Медведева, где политик написал, что из-за наращивания Польшей военного потенциала Варшава может спровоцировать прямое столкновение с Москвой и Минском, если она введет войска на Украину для присоединения земель.

«В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в "Российской газете", поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня», — сказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают шансы возможного столкновения Польши и России. «Вряд ли это уместный вопрос», — заявил Песков.

Ранее Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Зампред Совбеза напомнил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников.