Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 3 ноября 2023Россия

Кремль прокомментировал слова Медведева о прямом столкновении Польши с Россией

Песков: Медведев привел гипотетический сценарий конфликта России с Польшей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мнение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил о возможном прямом столкновении Польши с Белоруссией и Россией, является гипотетическим сценарием развития событий, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на статью Медведева, где политик написал, что из-за наращивания Польшей военного потенциала Варшава может спровоцировать прямое столкновение с Москвой и Минском, если она введет войска на Украину для присоединения земель.

«В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в "Российской газете", поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня», — сказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают шансы возможного столкновения Польши и России. «Вряд ли это уместный вопрос», — заявил Песков.

Ранее Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Зампред Совбеза напомнил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Москва пригрозила закрыть Балтийское море для всех, если НАТО попытается закрыть его для России. Что это значит?

      Для российских школ запустили уникальную новинку

      В СКР назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Раскрыта причина задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

      Россияне купили картофеля фри на миллиарды рублей

      Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

      Названа новая должность бывшего губернатора Вологодской области

      Названа дата начала съемок нового сезона The Last of Us

      В Кремле призвали не судить о Дагестане по беспорядкам в аэропорту

      Кулеба анонсировал новые поставки боеприпасов для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости