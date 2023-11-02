Медведев допустил ввод польских войск на Украину

Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель

Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель. Такие события допустил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит «Российская газета».

Политик указал на остроту территориального вопроса для Польши на текущий день. Помимо того, он сравнил политику Варшавы с действиями Третьего рейха перед Второй мировой войной.

По его мнению, подобный подход Польши может привести к череде последствий.

«Первое и вполне уже вероятное: введение польских военных на Украину для отторжения — вполне возможно, кровавого — западноукраинских земель и их присоединения к Польше», — пояснил он.

Медведев также выразил уверенность в том, что, несмотря на заявления Варшавы, поляки и украинцы никогда не были и не станут братскими народами.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также раскрыл план Польши на Украине.