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18:23, 3 ноября 2023Мир

Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

«Наиболее деструктивную позицию в отношении Договора заняли США, которые вот уже без малого четверть века под надуманными предлогами уклоняются от его ратификации. Вечно так продолжаться не могло», — сказано в документе.

Отмечается, что в условиях враждебного курса США в отношении России сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, сложившийся между Москвой и Вашингтоном, «оказалось более невозможно».

При этом в МИД указали, что российская сторона остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми правами и обязательствами. «Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад», — отмечается в заявлении.

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В документе уточняется, что реализация закона о выходе будет ответной мерой США, которые «в течение длительного времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ».

В МИД России указывали, что возобновление испытаний ядерного оружия возможно, но лишь как ответная мера на аналогичные действия Вашингтона.

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      Виктория Кондратьева
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