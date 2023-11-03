Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

«Наиболее деструктивную позицию в отношении Договора заняли США, которые вот уже без малого четверть века под надуманными предлогами уклоняются от его ратификации. Вечно так продолжаться не могло», — сказано в документе.

Отмечается, что в условиях враждебного курса США в отношении России сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, сложившийся между Москвой и Вашингтоном, «оказалось более невозможно».

При этом в МИД указали, что российская сторона остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми правами и обязательствами. «Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад», — отмечается в заявлении.

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В документе уточняется, что реализация закона о выходе будет ответной мерой США, которые «в течение длительного времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ».

В МИД России указывали, что возобновление испытаний ядерного оружия возможно, но лишь как ответная мера на аналогичные действия Вашингтона.

