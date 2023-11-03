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21:11, 3 ноября 2023Спорт

Махачев заявил о желании провести боксерский поединок

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что хотел бы провести боксерский поединок

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил о желании провести боксерский поединок. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Бой [Фрэнсиса] Нганну показал, на какой уровень может выйти боец, перейдя в бокс. Говорят, что [Тайсон] Фьюри был не в форме, но какая разница», — отметил Махачев, добавив, что с радостью попробует себя в боксе.

Ранее Махачев заявил, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает драться с ним. «Если он заслужит, вернется, выиграет несколько боев, то почему бы и нет?» — заявил россиянин.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.

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      Ксения Курашкина
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