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22:48, 3 ноября 2023Россия

Меликов заявил о новых попытках вывести дагестанцев на улицы

Меликов: продолжаются попытки вывести дагестанцев на улицы и устроить провокации
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service via Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в соцсетях продолжаются попытки вывести жителей республики на улицы и устроить провокации. Обращение главы республики опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике, «ухватившись за ошибки нашей молодежи». Меликов обратился с призывом к дагестанцам не становиться «послушными куклами и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту».

Ранее 3 ноября республиканский глава заявил, что нужно поставить точку на событиях в аэропорту Махачкалы. По его словам, исправить содеянное уже не получится, но можно не допустить повторения подобного в будущем.

За день до этого Меликов в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что участники беспорядков в Махачкале понесут административное и уголовное наказание.

Вечером 29 октября сотни человек прорвались на территорию аэропорта Уйташ. Поводом для беспорядков послужил прилет рейса из Тель-Авива. Погромщики искали евреев, которые якобы причастны к страданиям палестинцев в секторе Газа.

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      Марина Совина
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