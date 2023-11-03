Глава Дагестана предложил «поставить точку» на событиях в аэропорту Махачкалы

Меликов: нужно окончательно разобраться в событиях в аэропорту Махачкалы

Нужно «поставить точку» на событиях, который произошли в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Да, это случилось. Исправить что-то мы уже не можем. Но мы можем сделать так, чтобы такое никогда не повторилось», — предложил глава республики.

Он повторил, что виновные в беспорядках и погромах должны понести ответственность, а жертвам провокации нужно дать шанс осознать свою ошибку. По словам Меликова, ни у кого нет желания вешать ярлык экстремиста на того, кто оказался вовлечен в беспорядки неосознанно и не совершил никаких противоправных деяний.

Ранее Меликов сообщал, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он обещал привлечь к ответственности тех, кто попадет под административные и уголовные статьи, и также указал на необходимость разобраться в ситуации и наказать в первую очередь тех, кто спровоцировал и организовал беспорядки.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек.