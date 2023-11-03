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12:47, 3 ноября 2023Спорт

Определились четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» сыграет против «Зенита» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Определились четвертьфинальные пары Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита», «Оренбург» — против «Спартака». «Ростов» встретится с ЦСКА, калининградская «Балтика» — с «Локомотивом».

Команды проведут по два матча. Первые встречи пройдут в ноябре 2023 года, ответные — в марте 2024-го.

Ранее стали известны результаты жеребьевки четвертьфиналов Пути регионов: «Химки» сыграют с лидером РПЛ «Краснодаром», «Родина» — с «Уралом», астраханский «Волгарь» — с грозненским «Ахматом», а «CКА-Хабаровск» — с «Сочи».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в серии послематчевых пенальти.

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