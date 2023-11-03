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12:26, 3 ноября 2023Спорт

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Пути регионов Кубка России

«Краснодар» сыграет с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подмосковные «Химки» сыграют с лидером Российской премьер-лиги «Краснодаром». Столичная «Родина» встретится с екатеринбургским «Уралом», астраханский «Волгарь» — с грозненским «Ахматом». «CКА-Хабаровск» проведет матч против «Сочи».

Команды проведут по одному матчу. Они пройдут с 12 по 14 марта 2024 года.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале команда оказалась сильнее «Краснодара» в серии послематчевых пенальти.

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