Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:03, 3 ноября 2023Наука и техника

Разработан уникальный крем для ускорения заживления ран

npj Regenerative Medicine: разработан уникальный крем для восстановления кожи

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Команда американских ученых из Северо-Западного университета разработала уникальный крем для восстановления и защиты кожи. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в npj Regenerative Medicine. Краткий обзор приводит портал Medical Xpress.

Препарат основан на синтетическом меланине, который имитирует естественный пигмент, синтезирующийся в коже ответ на солнечные лучи (это явление также известно как загар). Крем можно наносить местно на поврежденную кожу для ускорения заживления ран.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Эксперименты показали, что синтетический меланин способен защитить кожу от воздействия солнца и восстановить ткани с химическими и солнечными ожогами. Этого удается достичь за счет сокращения числа свободных радикалов, которые вырабатываются в травмированной коже. Свободные радикалы обычно ассоциированы с повреждением клеток и разрушением коллагена, что в конечном итоге приводит к раку кожи и старению.

Синтетический меланин способен поглощать больше свободных радикалов по сравнению с естественным меланином. Кроме того, новый препарат биосовместим, разлагаем, нетоксичен и прозрачен при нанесении на кожу. После нанесения меланин остается на поверхности и не впитывается в нижележащие слои.

Авторы предполагают, что их разработка может быть эффективным средством лечения ожогов кожи от радиационного воздействия, а также для лечения онкологических больных, проходящих лучевую терапию.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

      В Риге снесли памятник советскому ученому

      Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

      Раскрыты подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона

      Путин назвал острой проблему абортов

      Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

      Россиянкам дали простые советы по облегчению симптомов цистита

      Махачев ответил на вопрос о поединке с Макгрегором

      Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

      Названы ведущие к быстрому старению мозга привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости