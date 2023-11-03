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09:54, 3 ноября 2023Мир

Стало известно о ненависти Трампа к украинскому конфликту

Ведущий Fox News заявил, что Трамп ненавидит украинский конфликт больше всего

Фото: Scott Morgan / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп ненавидит украинский конфликт. Об этом сообщается в книге «Устали побеждать» (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, где приводятся слова экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, передает The Washington Post.

«Я ненавижу войну на Украине больше всего на свете. И [Трамп], наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», — заявил телеведущий.

Ранее стало известно мнение политика о действиях Вашингтона в конфликте на Украине. По его словам, ситуация сложилась неудачным образом, потому что в мире больше не говорят об Украине.

До этого Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа при избрании на новых президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.

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      Виктория Кондратьева
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