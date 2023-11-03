Экс-президент Трамп: дела США вокруг Украины идут плохо

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал действия Вашингтона в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге сторонников в Техасе Трамп оценил действия США на Украине и подчеркнул, что ситуация сложилась неудачным образом. «Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — отметил он.

По словам экс-президента, распространяющие ложную информацию журналисты также умалчивали о выводе американских войск из Афганистана.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — заключил Трамп.

Ранее Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа при избрании на новых президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.