Тарасова прокомментировала смерть Протопопова

Тарасова заявила, что выступления Протопопова и Белоусовой невозможно забыть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Его пара с Людмилой Белоусовой перевернула все представления о фигурном катании, не кто-то, а именно они. Их выступления сразу попадали нам в душу, забыть это невозможно», — заявила Тарасова. Она выразила сожаления в связи со смертью чемпиона.

Ранее 3 ноября стало известно, что Протопопов скончался на 92-м году жизни. Причина случившегося не уточняется.

Вместе с супругой Людмилой Белоусовой Протопопов выступал в парном катании за Советский Союз. Спортсмены завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Кроме того, пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.