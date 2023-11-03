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20:09, 3 ноября 2023Спорт

Тарасова прокомментировала смерть Протопопова

Тарасова заявила, что выступления Протопопова и Белоусовой невозможно забыть
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Его пара с Людмилой Белоусовой перевернула все представления о фигурном катании, не кто-то, а именно они. Их выступления сразу попадали нам в душу, забыть это невозможно», — заявила Тарасова. Она выразила сожаления в связи со смертью чемпиона.

Ранее 3 ноября стало известно, что Протопопов скончался на 92-м году жизни. Причина случившегося не уточняется.

Вместе с супругой Людмилой Белоусовой Протопопов выступал в парном катании за Советский Союз. Спортсмены завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Кроме того, пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

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      Андрей Стрельцов
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