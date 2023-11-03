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18:06, 3 ноября 2023Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион Протопопов

Sports.ru: олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 82-м году жизни

Фото: РИА Новости

На 82-году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. Об этом сообщает Sports.ru.

Причина случившегося не сообщается. Вместе с супругой Людмилой Белоусовой Протопопов выступал в парном катании за Советский Союз. Спортсмены завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Кроме того, пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Белоусова и Протопопов включены в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс. Из советских и российских фигуристов туда также входят Николай Панин-Коломенкин, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Алексей Ягудин, а также тренеры Тамара Москвина, Алексей Мишин и Татьяна Тарасова.

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      Андрей Стрельцов
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