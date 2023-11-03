Турецкий футболист рассказал о выборе между «Манчестер Сити» и «Оренбургом»

Турок Гюрлюк рассказал, что выбрал «Оренбург» при интересе от «Манчестер Сити»

Турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк рассказал о выборе между «Манчестер Сити» и «Оренбургом». Его слова передает «Чемпионат».

«Перед моим переходом в "Оренбург" реально был интерес от "Манчестер Сити"», — поделился 20-летний спортсмен и объяснил, что выбрал клуб Российской премьер-лиги, потому что там больше шансов играть.

Гюрлюк присоединился к «Оренбургу» летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.