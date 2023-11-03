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13:41, 3 ноября 2023Спорт

УЕФА станет соорганизатором премии «Золотой мяч»

УЕФА станет соорганизатором церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет соорганизатором церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА объявил о сотрудничестве с Groupe Amaury, которой принадлежат медиакомпании France Football и L'Equipe, проводящие премию. УЕФА займется коммерческим продвижением и организацией церемонии награждения.

«УЕФА и "Золотой мяч" — это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

В 2023 году «Золотой мяч» получил аргентинский игрок «Интер Майами» Лионель Месси. Он стал обладателем награды в восьмой раз в карьере.

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      Дарья Коршунова
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