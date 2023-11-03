Украина ощутила самую мощную атаку российских дронов за последнее время

NYT: Россия совершила самую крупную за несколько недель атаку дронами по Украине

Российские силы совершили самую мощную атаку с применением дронов по объектам Украины за последнее время. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.

«Российские силы ночью атаковали Украину, совершив самую крупную за несколько недель атаку беспилотников», — пишет автор материала. Как отмечается, украинские чиновники и военные аналитики считают это проверкой противовоздушной обороны (ПВО) страны перед зимой.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал, что для войск республики сложилась весьма сложная ситуация на фронте. Он согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который утверждал, что конфликт зашел в тупик.

3 ноября во Львовской области на поврежденном объекте критической инфраструктуры произошел пожар. Отмечалось, что его удалось оперативно ликвидировать. Помимо этого, сообщалось о взрывах в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях