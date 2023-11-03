В Кремле призвали не судить о Дагестане по беспорядкам в аэропорту

Замруководителя АП Магомедов призвал не судить о Дагестане по беспорядкам

Нельзя судить о Дагестане по единичному случаю с беспорядками в аэропорту, считает замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, который возглавлял Дагестан в 2010-2013 годах. Слова политика передает ТАСС.

«Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это скорее исключение — редкое, но все-таки оно случилось», — сказал Магомедов.

По его словам, те, кто в республике совершил противоправные действия, не пользуются поддержкой народа. Магомедов назвал Дагестан самой многонациональной республикой в России и подчеркнул, что она всегда была примером межконфессионального мира и согласия.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы. Они ждали рейс из Тель-Авива с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек.