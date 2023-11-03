В МИД высказались о диалоге с США по стратегической стабильности

Рябков: позиция России не изменится, пока США не пересмотрят враждебный подход

Москва не изменит жесткую позицию в вопросах стратегической стабильности, пока Вашингтон не пересмотрит свой враждебный подход, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом».

«Пока мы не увидим, что там что-то меняется в направлении здравого смысла и более адекватного восприятия окружающего мира, ожидать каких-то изменений в нашем — я признаю, достаточно жестком — подходе они не должны», — подчеркнул дипломат.

По признанию Рябкова, он не видит последовательности в позиции США, где на разных площадках озвучивают одни тезисы, а публично заявляют совершенно иное.

Ранее Россия получила предложение от США о продолжении диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Рябков отметил, что оно в «спокойном ключе» изучается и ответ поступит «в должный момент».