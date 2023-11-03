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10:07, 3 ноября 2023Россия

В российском детдоме после издевательств над воспитанницей сменят директора

В омском детдоме сменят руководителя после издевательств над воспитанницей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Большеуковском детдоме Омской области после издевательств над воспитанницей сменится директор. Об этом сообщил министр образования российского региона Иван Кротт в Telegram-канале.

«Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом — в учреждении будет новый руководитель, решаем вопрос о привлечении клинического психолога, обязательно введем кураторство в учреждении и пропишем программу сопровождения», — сказал Кротт.

Он добавил, что власти хотят создать наблюдательный совет при домах детства, куда вошли бы независимые обученные эксперты, которые способны разбираться в конфликтных ситуациях.

В конце октября глава Омской области Виталий Хоценко заявил о проверке детских домов региона после публикации видео с избиением подростка. Выяснилось, что 16-летняя воспитанница одного из детдомов избила сверстницу и заставила ее мыть сантехнику из-за того, что та опоздала на ужин. Другие воспитанники учреждения снимали процесс избиения на видео.

Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилась, что избившая девочку воспитанница детдома имеет условную судимость за кражу и ранее вела себя агрессивно по отношению к другим детям.

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      Анастасия Шейкина
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