В Омской области возбудили дело из-за видео с издевательствами в детдоме

СК возбудил дело из-за видео с издевательствами в детдоме в Омской области

В Омской области возбудили уголовное дело из-за видео с издевательствами над девочкой в интернате. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

«Следственным управлением возбуждено уголовное дело о халатности работников детского дома, допустивших неправомерные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников», — говорится в заявлении.

По версии следствия, воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за опоздание на ужин и заставила мыть сантехнику, пока произошедшее снимали на видео.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении вожатой, оскорблявшей воспитанников лагеря в Крыму и применявшей физическое насилие к ним. На видео вожатая кричала на детей, оскорбляла их и угрожала. На другом видео она говорит о ненависти к ним.

