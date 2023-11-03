В российском городе территорию школы обвесили цепями ради безопасности детей

Мэрия Копейска объяснила цепи на калитках школы безопасностью детей

В Копейске Челябинской области калитки двух школ обвесили цепями. В мэрии города это решение мерами безопасности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что на территории МОУ «СОШ № 1» цепи были использованы для исполнения требований законодательства в сфере безопасности образовательных организаций и ограничения движения посторонних лиц по территории — ими заблокировали запасную калитку.

Также цепи появились в МОУ «СОШ № 43». Здесь они являлись временной мерой — до 29 октября ими закрыли запасную калитку во избежание падения обучающихся в канаву, оставленную Горводоканалом после укладки трубы в траншею. В настоящий момент работы завершены.

Ранее стало известно, что дети из поселка Восточный Челябинской области месяц не ходили в школу из-за поломки единственного в населенном пункте автобуса. Из-за произошедшего школьников перевели на дистанционное обучение.