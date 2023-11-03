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17:55, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Россия вышлет болгарского журналиста в ответ на экстрадицию корреспондента «РГ»

МИД: Россия вышлет болгарского журналиста из-за экстрадиции корреспондента «РГ»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россия вышлет журналиста Болгарского национального радио Ангела Григорова в ответ на решение Болгарии об экстрадиции корреспондента «Российской газеты» («РГ») Александра Гацака. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МИД РФ.

«(...) Вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А.Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — говорится в публикации.

В МИД уточнили, что в случае если болгарские власти примут положительное решение об аккредитации Гацака в Софии, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления работы Григорова в России.

О том, что Болгария решила аннулировать аккредитацию журналиста «Российской газеты» Александра Гацака и выслать его из страны, сообщалось 31 октября. Причины болгарская сторона не озвучила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов». Она заверила, что Москва примет ответные меры на действия Болгарии в отношении Гацака.

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      Маргарита Щигарева
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