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10:33, 3 ноября 2023Забота о себе

Врач назвала способы ухода за проблемной кожей осенью и зимой

Фото: Christine Langer-Püschel / Globallookpress.com

В холодное время обостряются такие кожные заболевания, как экзема, псориаз и лишай, предупредила главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская. В комментарии для «Ленты.ру» дерматокосметолог назвала способы ухода за проблемной кожей осенью и зимой.

В холодное время года врач призвала использовать плотные увлажняющие кремы, а за полчаса до выхода на улицу наносить питательный крем. Людям с проблемной кожей нельзя использовать скрабы, обратила внимание дерматокосметолог. «Если вы знаете, какие именно факторы провоцируют ухудшение состояния кожи, — избегайте их», — посоветовала она.

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Для лечения псориаза нужно использовать местные кортикостероиды, ретиноиды, салициловую кислоту, рассказала врач. Также справиться с кожным заболеванием помогает светотерапия. При тяжелых формах болезни пациенту назначают биологические препараты и иммунодепрессанты.

При экземе следует использовать медицинские увлажняющие кремы, иммунодепрессанты, местные кортикостероиды, фототерапию и биологические препараты для инъекций, объяснила Константиновская.

Длительное пребывание на холоде или сухом воздухе, одежда с шерстью или полиэстером в составе ухудшают состояние кожи. Алкоголь, курение, использование косметики и стиральных средств с химическими добавками, средства дезинфекции, металлы в ювелирных изделиях, антибактериальные вещества во влажных салфетках — все это также способствует обострению заболевания

Екатерина Константиновскаядерматокосметолог

Врач также предупредила об опасности разноцветного лишая. По словам Константиновской, им может заболеть каждый.

Протекает он бессимптомно и не заразен. Грибковое поражение кожи требует обязательного обращения к врачу. Лечение проводят противогрибковыми средствами наружного применения (мазями, гелями, шампунями). Самостоятельно подбирать и покупать такие средства нельзя

Екатерина Константиновскаядерматокосметолог

Ранее дерматолог Элейн Кунг назвала изменение на коже, требующее срочного обращения к врачу. Она предупредила, что незаживающие прыщи или сыпь могут быть симптомами рака кожи.

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      Вера Владзиевская
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