Названо требующее срочного обращения к врачу изменение на коже

Дерматолог Кунг: незаживающие прыщи или сыпь могут быть симптомами рака кожи

Прыщи, высыпания или другие изменения на коже, которые не заживают в течение трех месяцев, могут быть симптомами рака, поэтому они требуют срочного обращения к врачу. Об этом предупредила врач-дерматолог Элейн Кунг, пишет HuffPost.

По словам Кунг многие люди знают признаки меланомы, но игнорируют проявления более распространенных разновидностей рака кожи, таких как базальноклеточный или плоскоклеточный рак кожи. Симптомом плоскоклеточной карциномы она назвала чувствительные выступы на коже, похожие на рог носорога. Она добавила, что в основном они растут поверх розового чешуйчатого пятна.

Базальноклеточный рак часто представляет собой блестящие, полупрозрачные шишки с нечеткими границами, которые могут легко кровоточить без видимой травмы Элейн Кунг дерматолог

Кунг добавила, что рак кожи может принимать и другие формы, поэтому если любая сыпь или прыщи не заживают в течение трех месяцев, нужно обязательно обращаться к врачу. Если же незаживающие дефекты появились на лице или волосистой части головы, то записаться на прием нужно не позднее, чем через два месяца после их возникновения, предупредила врач.

Ранее французский дерматолог Тьерри Пассерон описал симптомы меланомы. По его словам, этот вид рака обычно выглядят как родинка различных оттенков коричневого с неровными границами.