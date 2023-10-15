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21:51, 15 октября 2023Забота о себе

Назван требующий срочного обращения к врачу симптом

DM: появление бугорков и красных чешуек на коже может быть симптомом рака

Фото: Unsplash.com

Появление бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может быть симптомом рака, при этом требуется срочно обратиться к врачу, рассказал французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон. Его слова приводит Daily Mail.

Специалист отметил, что меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого с неровными границами, но рак кожи без меланомы обнаружить сложнее.

Указанные врачом симптомы могут выглядеть вполне безобидно, но проявляются при онкологическом заболевании.

Пассерон пояснил, что вероятность летального исхода при таком типе рака меньше, он легче поддается лечению, однако распространенность этой болезни гораздо выше, чем меланомы.

Ранее радиотерапевт Европейского Медицинского Центра (EMC) Дарья Зверева предупредила, что у людей со светлой кожей, рыжими волосами, веснушками или светлыми глазами шансы заболеть меланомой возрастают. Специалист дала советы по мерам профилактики этого заболевания.

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    Марина Совина
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