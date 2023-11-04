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МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
19:57, 4 ноября 2023Спорт

Депутат Госдумы обратился к ФИФА

Депутат Госдумы Хамитов призвал ФИФА вернуть российские сборные к турнирам

Фото: Taljat David / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Амир Хамитов обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) из-за отстранения российских команд. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов призвал вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой организации. Он обратил внимание на то, что израильские клубы «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива продолжают выступления в еврокубках. Депутат происходящее очевидной политики двойных стандартов.

3 ноября стало известно, что сборная России по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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      Анастасия Борисова
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