В Днепре повредили объект инфраструктуры, объявлена воздушная тревога

В Днепре (бывший Днепропетровск) в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

По информации Лысака, пострадавших нет: «К счастью, без погибших и пострадавших. Впрочем, немало разрушений». Также глава Днепропетровской областной администрации заявил, что в регионе объявили воздушную тревогу.

«Уничтожены два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин, нотариальная контора. Также вышли из строя энергооборудование и линии электропередач», — написал Лысак. Ранее стало известно, что в Днепре прозвучали взрывы.

В субботу, 4 ноября, сообщалось, что в Херсоне третий раз за сутки произошли мощные взрывы. «Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!» — написал в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.