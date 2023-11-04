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15:44, 4 ноября 2023Спорт

Исмаилов ответил купившему ему билет до Бейрута Минееву

Магомед Исмаилов потребовал у Владимира Минеева билет бизнес-класса до Бейрута

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов ответил соотечественнику Владимиру Минееву, купившему ему билет на самолет в столицу Ливана Бейрут. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень», — заявил Исмаилов.

3 ноября Минеев обратился к Исмаилову в социальных сетях и сообщил, что купил ему билет до Бейрута. «Активность интернет-войск пиар-назначения зашкаливает! Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут. А воз и ныне там! Пацаны, помогаю как могу», — написал Минеев.

Исмаилов с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной в октябре поддерживал последних. «Дайте мне оружие или просто скажите, где его взять, дайте мне проход, просто дайте мне эту лазейку — как туда попасть с оружием, клянусь Аллахом, я не буду сидеть ни секунды!» — писал боец.

12 сентября Минеев анонсировал третий поединок с Исмаиловым в 2024 году. До этого в одном из боев победил Минеев, а еще одна встреча закончилась ничьей.

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      Андрей Стрельцов
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