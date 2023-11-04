Лионель Месси выразил сомнение в том, что вернется играть в Европу

Аргентинский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Лионель Месси исключил возвращение в европейский футбол. Его слова приводит Фабрицио Романо в социальной сети X со ссылкой на L’Équipé.

«Я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь играть в Европе», — выразил сомнение форвард.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Месси, на данный момент выступающий за американский клуб «Интер Майами», играл за «Барселону» до 2021 года. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Затем форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.