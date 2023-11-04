Стало известно об ударе ВВС Израиля по школе в Газе

Al Hadath: более 150 человек пострадали при ударе Израиля по школе в Газе

Более 150 человек пострадали при ударе Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по зданию школы Аль-Фахура БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в лагере Джебалия, расположенному на севере Газы. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинские СМИ.

Издание обращает внимание, что школа Аль-Фахура являлась «крупнейшим центром убежища в секторе Газа». В здании учебного заведения были размещены тысячи мирных граждан, скрывавшихся после авиаударов из разных частей севера Газы.

По данным палестинских СМИ, более 150 человек получили ранения или не выжили в результате бомбардировки. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу Аль-Шифа.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны». Как сообщает Reuters, более 120 человек остаются пропавшими без вести, свыше 700 человек получили ранения, еще 195 палестинцев не выжили.

Администрация США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.