Захарова отреагировала на визит главы Еврокомиссии в Киев

Представитель МИД Захарова отреагировала на приезд Урсулы фон дер Ляйен в Киев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на визит в Киев главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Своими мыслями дипломат поделилась в Telegram-канале.

Захарова сыронизировала, что глава ЕК, которая желает обсудить пути вступления Украины в Евросоюз (ЕС), «вернулась к своей основной деятельности».

4 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский, хотя раньше в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства ЕС.

Европейский политик отметила, что прибыла в украинскую столицу, чтобы обсудить путь вступления страны в ЕС. Помимо этого, стороны собирались затронуть тему финансовой поддержки Евросоюза для восстановления страны.