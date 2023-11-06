В России отреагировали на планы Зеленского провести президентские выборы весной

Депутат Журова: Украина как суверенная страна может сама определять дату выборов

Украина может проводить президентские выборы в любое время, когда посчитает нужным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на планы главы государства Владимира Зеленского назначить голосование весной 2024 года.

Это их дело. Каждое суверенное государство может само решать, когда им назначать выборы, как и каким образом Светлана Журова депутат Госдумы

«Понятно, что организационно это достаточно сложно. Видимо, придется организовывать еще процесс голосования за рубежом, потому что много граждан за рубежом, поэтому легитимность под большим знаком вопроса», — сказала депутат.

По мнению парламентария, украинский лидер решил провести выборы, поскольку больше не хочет быть президентом.

«Может быть, Зеленский сам уже не хочет переизбираться, и есть новый кандидат. Зеленский же брал обязательства и говорил, что не готов на переговоры с Россией, на условия. Возможно, Западом уже готовится новый кандидат, который к этому готов», — заключила она.

5 ноября стало известно, что Зеленский намерен провести выборы главы государства в стране 31 марта 2024 года.

После начала российской специальной военной операции Украина находится в состоянии военного положения. Согласно закону, в этот период запрещено проводить любые выборы. 6 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в парламент страны внесли законопроект, которые продлевает действие военного положения до 14 февраля 2024 года.