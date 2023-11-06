В России отреагировали на планы Зеленского провести президентские выборы весной
Украина может проводить президентские выборы в любое время, когда посчитает нужным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на планы главы государства Владимира Зеленского назначить голосование весной 2024 года.
Это их дело. Каждое суверенное государство может само решать, когда им назначать выборы, как и каким образом
«Понятно, что организационно это достаточно сложно. Видимо, придется организовывать еще процесс голосования за рубежом, потому что много граждан за рубежом, поэтому легитимность под большим знаком вопроса», — сказала депутат.
По мнению парламентария, украинский лидер решил провести выборы, поскольку больше не хочет быть президентом.
«Может быть, Зеленский сам уже не хочет переизбираться, и есть новый кандидат. Зеленский же брал обязательства и говорил, что не готов на переговоры с Россией, на условия. Возможно, Западом уже готовится новый кандидат, который к этому готов», — заключила она.
5 ноября стало известно, что Зеленский намерен провести выборы главы государства в стране 31 марта 2024 года.
После начала российской специальной военной операции Украина находится в состоянии военного положения. Согласно закону, в этот период запрещено проводить любые выборы. 6 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в парламент страны внесли законопроект, которые продлевает действие военного положения до 14 февраля 2024 года.