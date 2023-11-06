Главный тренер «Монако» восхитился выступлением Головина

Тренер «Монако» Хюттер заявил, что Головин — один из лучших игроков Лиги 1

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Адольф Хюттер восхитился выступлением российского полузащитника Александра Головина. Его слова приводит сайт команда.

«Он великолепен, он креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что он может добиться большего, но не хочу ставить перед ним никаких целей», — заявил Хюттер. Он добавил, что хавбек — один из лучших игроков Лиги 1, и выразил надежду на то, что россиянин продолжит играть решающую роль в команде.

23 октября Головин вошел в сборную девятого тура чемпионата Франции по версии газеты L'Equipe. Хавбек получил оценку 8. Остальным игрокам, в том числе форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, газета поставила 7 баллов.

В текущем сезоне Головин провел за клуб девять матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.