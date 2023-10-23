Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции

L'Equipe включил хавбека «Монако» Головина в сборную тура чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную девятого тура чемпионата Франции. Версия газеты L'Equipe представлена на сайте.

Головин стал одним из четырех футболистов в символической команде, которые получили оценку 8. Остальным игрокам, в том числе форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, газета поставила 7 баллов.

22 октября «Монако» обыграл «Метц» со счетом 2:1. Победу монегаскам принес дубль хавбека Головина.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника, трансферная стоимость которого в октябре выросла до 30 миллионов евро, рассчитан до 30 июня 2026 года.