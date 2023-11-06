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22:40, 6 ноября 2023Спорт

Иностранный футболист назвал ответ европейским СМИ на вопрос об игре в России

Словенский футболист «Сочи» Дркушич заявил, что рекомендует посетить Россию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, что отвечает европейским СМИ, когда они спрашивают его о выступлениях в России. Его слова приводит Metaratings.

«Всем словенским журналистам я сказал, что в Сочи очень красиво и что я чувствую себя здесь как дома», — заявил иностранный футболист. Он рекомендовал всем посетить страну, потому что в ней невероятно красиво.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Дркушич провел 11 матчей в составе «Сочи». В них он отметился двумя забитыми мячами.

15 сентября чилийский нападающий клуба РПЛ «Балтика» Анхело Энрикес пожаловался на фейки о России. Футболист заявил, что в стране у него не было никаких проблем. По его словам, СМИ пишут, что в России опасно, однако назвал это неправдой.

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      Анастасия Борисова
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