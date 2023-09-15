Выступающий в РПЛ иностранец пожаловался на фейки о России

Футболист «Балтики» Энрикес заявил, что в соцсетях распространяют фейки о России

Чилийский нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» Анхело Энрикес пожаловался на фейки о России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Соцсети часто распространяют фейки. Здесь, в России, у меня не было никаких проблем. СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что наслаждается жизнью в Калининграде и собирается перевезти семью в город.

Энрикес перешел в «Балтику» в июле 2023 года. Контракт с 29-летним форвардом рассчитан на два года. До этого футболист выступал за английские «Манчестер Юнайтед» и «Уиган», испанскую «Сарагосу» и загребское «Динамо».

10 сентября бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал, что хотел бы познакомиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Иностранный футболист заявил, что ему было бы интересно задать политику много вопросов.