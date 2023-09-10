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00:14, 10 сентября 2023Спорт

Игравший в России иностранный футболист рассказал о вопросах к Путину

Футболист Н'Дойе рассказал, что хотел бы поговорить с президентом Путиным

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал, что хотел бы познакомиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Иностранный футболист заявил, что ему было бы интересно задать политику много вопросов. «Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам», — добавил он.

Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012-го по 2014-й. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России. Форвард принял участие в 26 матчах за сборную Сенегала.

9 августа американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту.

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    Анастасия Борисова
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