Игравший в России иностранный футболист рассказал о вопросах к Путину

Футболист Н'Дойе рассказал, что хотел бы поговорить с президентом Путиным

Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал, что хотел бы познакомиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Иностранный футболист заявил, что ему было бы интересно задать политику много вопросов. «Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам», — добавил он.

Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012-го по 2014-й. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России. Форвард принял участие в 26 матчах за сборную Сенегала.

9 августа американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту.