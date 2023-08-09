Американский боксер рассказал о смене имени в честь Путина

Американский боксер Джонсон заявил, что сменил имя в честь президента Путина

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Его слова приводят «Известия».

Спортсмен заявил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. «Теперь я на 100 процентов, без шуток, на 100 процентов русский», — добавил Джонсон.

22 июля Джонсон рассказал о мечте жить в России. Спортсмен заявил, что много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Он подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».