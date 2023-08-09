Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:0
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
2:1
Завершен
Катержина Синякова
Монреаль
Рубин
0:1
Завершен
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа B
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
2:0
Завершен
Аслан Карацев
Торонто
Элисе Мертенс
0:2
Завершен
Дарья Касаткина
Монреаль
Спартак М
5:4
Завершен
Пари Нижний Новгород
Фонбет Кубок России|Группа D
Анна Блинкова
2:1
Завершен
Чжан Шуай
Монреаль
07:50, 9 августа 2023Спорт

Американский боксер рассказал о смене имени в честь Путина

Американский боксер Джонсон заявил, что сменил имя в честь президента Путина
Кевин Джонсон

Кевин Джонсон. Фото: Ruben Sprich / Reuters

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Его слова приводят «Известия».

Спортсмен заявил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. «Теперь я на 100 процентов, без шуток, на 100 процентов русский», — добавил Джонсон.

22 июля Джонсон рассказал о мечте жить в России. Спортсмен заявил, что много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Он подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    Раскрыт правильный способ стирки бюстгальтера

    Эрдоган обвинил Запад в саботаже договоренностей по зерновой сделке

    Стало известно о желании крупного бизнеса в США возобновить сотрудничество с РФ

    Американский боксер рассказал о смене имени в честь Путина

    США не пригласили российских дипломатов на запуск Crew Dragon с космонавтом

    Китайская экономика приблизилась к кризису

    Блинкен призвал мятежников немедленно освободить президента Нигера

    Россиянка побывала на турецком пляже и возмутилась загорающей топлес европейкой

    Директор школы четыре года занималась сексом с ученицей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости