Американский боксер рассказал о мечте жить в России

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о мечте жить в России

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о мечте жить в России. Его слова приводит новостное агентство СОВА.

Спортсмен заявил, что много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Он подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США. «Для меня важно хорошо питаться. И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», — добавил Джонсон.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. На данный момент он находится в Самаре. Спортсмен будет участвовать в турнире «Бокс на Волге».

21 июля олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд заявил, что у него не возникало проблем в России из-за того, что он американец. Он подчеркнул, что люди приятно удивляются его решению остаться в стране.