Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Бешикташ
2:1
Завершен
Страсбург
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
ПСЖ
2:0
Завершен
Гавр
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Динамо М
1:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Дарья Касаткина
1:2
Завершен
Ясмине Паолини
Палермо
00:23, 22 июля 2023Спорт

Американский боксер рассказал о мечте жить в России

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о мечте жить в России
Кевин Джонсон (слева)

Кевин Джонсон (слева). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о мечте жить в России. Его слова приводит новостное агентство СОВА.

Спортсмен заявил, что много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Он подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США. «Для меня важно хорошо питаться. И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», — добавил Джонсон.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. На данный момент он находится в Самаре. Спортсмен будет участвовать в турнире «Бокс на Волге».

21 июля олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд заявил, что у него не возникало проблем в России из-за того, что он американец. Он подчеркнул, что люди приятно удивляются его решению остаться в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

    В Германии заявили о способности России «накормить» Африку без зерновой сделки

    КНДР запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

    Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

    На Украине спрогнозировали будущее количество ветеранов

    На Украине заявили о сокращении экспорта зерна после остановки зерновой сделки

    В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

    Омега-3 признали полезными для профилактики болезней легких

    Американский боксер рассказал о мечте жить в России

    ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости