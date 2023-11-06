ЦАХАЛ повредил здание крупнейшей в секторе Газа больницы

Израильские войска повредили здание крупнейшей в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». Об этом сообщает RT в Telegram со ссылкой на палестинские каналы.

На опубликованных кадрах видно поднимающиеся в небо клубы дыма, а также пробитую снарядом стену, за которой прямо на полу уложены матрасы.

6 ноября исламистское движение ХАМАС сообщило, что за последнее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки.

Ранее ЦАХАЛ ударил по единственной в Газе психиатрической больнице. Помимо этого, армия еврейского государства атаковала офтальмологическую больницу. Всего за минувшие сутки израильские войска атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.