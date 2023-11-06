Капитан сборной Англии побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Германии

Харри Кейн побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Германии

Форвард «Баварии» и капитан сборной Англии Харри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, державшийся 60 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

4 ноября нападающий оформил хет-трик в матче против дортмундской «Боруссии» (4:0) и довел количество голов в нынешнем сезоне до 15. Англичанину удалось забить их в дебютных десяти матчах в чемпионате страны.

Предыдущий рекорд принадлежал Клаусу Матыщаку. В сезоне-1963/64 он забил 13 мячей за десять стартовых матчей чемпионата Германии в составе «Шальке».

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за 30-летнего нападающего 95 миллионов евро.