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00:20, 6 ноября 2023Спорт

Капитан «Спартака» обратился к журналистам

Игрок «Спартака» Джикия призвал журналистов с уважением относиться к футболистам

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Защитник на фоне отказа нападающего команды Александра Соболева общаться со СМИ призвал журналистов с уважением относиться к футболистам. «Вот вы, журналисты, соберитесь, переговорите и решите, что будете без провокаций задавать вопросы», — посоветовал он, посчитав, что в таком случае игроки будут общаться с прессой.

5 октября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. На 39-й минуте красно-белые остались в меньшинстве: был удален полузащитник Даниил Хлусевич. На 53-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу хавбека Антона Зиньковского. Через десять минут счет сравнял нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, после 14 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятом месте, имея в активе такое же количество очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очками.

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      Анастасия Борисова
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