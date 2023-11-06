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19:31, 6 ноября 2023Спорт

Костомаров оценил шансы встать на коньки после протезирования

Фигурист Роман Костомаров заявил, что тренировки помогут ему встать на коньки

Кадр: @romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил шансы встать на коньки после протезирования. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что выход на лед на коньках — его главная цель. По его мнению, ежедневные тренировки помогут ему сделать это в ближайшее время. «Ноги уже окрепли. Сейчас смотришь на лед и думаешь: неужели я так тоже катался? Хочется это попробовать и сделать», — резюмировал 46-летний Костомаров.

16 октября бывший фигурист рассказал о первых днях после выписки из больницы. Тогда он заявил, что очень переживал перед встречей с детьми. Спортсмен отметил, что болезнь и ампутации полностью изменили его жизнь.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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      Анастасия Борисова
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