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08:01, 6 ноября 2023Спорт

Медведева назвала причину популярности российских фигуристок в Азии

Медведева посчитала, что российские фигуристки популярны в Азии из-за внешности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала причину популярности российских фигуристок в Азии. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Медведева посчитала, что дело во внешности спортсменок и местной культуре. «Российские фигуристки все, как на подбор — тоненькие, стройные, юные, с красивыми лицами, в блестках. Это связано с культурой рисовки аниме. Маленькая девочка скатала Сейлор Мун и все такие: "Вау, как она реально на нее похожа"», — сказала спортсменка.

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Кроме того, Медведева отметила, что в Азии уважают спорт и чемпионов. «Тот же Юдзуру Ханю в Японии просто полубог. Он на улицу выйти спокойно не может. Его знают все, его любят все! Там в целом такое отношение к спорту», — резюмировала фигуристка.

20 октября Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями. Спортсменка призналась, что у нее не было возможности проверить, как секс влияет на выступления. «Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера», — пояснила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных и личных соревнованиях. В данный момент она завершила карьеру и ведет свой YouTube-канал.

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      Андрей Стрельцов
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