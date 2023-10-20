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13:14, 20 октября 2023Спорт

Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями в фигурном катании

Медведева призналась, что не проверяла, как секс влияет на выступления фигуриста
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями. Ее слова приводит YouTube-канал «Это футбол, брат!».

Спортсменка призналась, что у нее не было возможности проверить, как секс влияет на выступления фигуриста. «Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера», — пояснила она.

3 июня главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство количеством секса у жителей страны. Журналисты рассказали специалисту, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год, что вызвало недовольство Симеоне. Он подчеркнул, что футболист не сможет играть в его команде при такой сексуальной жизни. «Я не буду говорить, но у нас хороший средний показатель», — добавил 53-летний специалист.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Она завершила карьеру и ведет свой YouTube-канал.

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      Андрей Стрельцов
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